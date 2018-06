Após 2 anos, dissidente chinês encontra família Depois de dois anos sem nenhum contato ou informações precisas sobre a localização do dissidente chinês Gao Zhisheng, parentes puderam finalmente visitá-lo sábado em uma prisão na Província de Xinjiang, no oeste do país. O ativista ficou desaparecido por 20 meses até dezembro, quando a imprensa oficial revelou que ele estava preso por ter desrespeitado os termos da liberdade condicional depois de sua condenação por "subversão", em 2006.