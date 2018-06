Após 20 anos, Nova York elege prefeito democrata nesta terça-feira

NOVA YORK - Nova York elege hoje seu novo prefeito, num processo considerado uma avaliação dos 12 anos da gestão de Michael Bloomberg. Favorito, o democrata Bill de Blasio tem opiniões muito diferentes das de Bloomberg em relação a economia, educação e segurança. Ele tem mais de 40 pontos de vantagem sobre o republicano Joe Lhota.

Esta pode ser a primeira vez que um democrata comandará Nova York depois de praticamente 20 anos sob o governo republicano de Rudolph Giuliani, entre 1994 e 2001, e de Bloomberg, independente com passado republicano, entre 2002 e 2013.

"Não há dúvida de que o governo atual está desgastado e De Blasio representa uma mudança", afirma o professor do Centro de Estudos Porto-Riquenhos da Universidade da Cidade de Nova York (Cuny) Carlos Vargas. A opinião é compartilhada pela cientista política e professora da Universidade de Nova York (NYU) Jeanne Zaino. "As pessoas estão cansadas de Bloomberg."

Segundo pesquisa feita no fim de outubro pelo New York Times/Siena College, De Blasio, de 52 anos, tem 68% das intenções de voto. Lhota, de 59 anos, tem 23%.

Para os analistas, o grande trunfo da campanha democrata foi "vencer" a discussão sobre desigualdade. Apesar de Nova York ser uma das cidades com a maior quantidade de multimilionários do mundo, 21% da sua população vive abaixo da linha de pobreza - com renda de US$ 30.944 anuais para uma família de quatro pessoas, segundo critério da prefeitura.

Os adversários do democrata o acusam de ser "populista" e ter conduzido uma campanha "racista", além de atacarem sua limitada experiência em cargos executivos.

De Blasio, apesar da grande vantagem, continuou em campanha até ontem, quando fez comícios no Bronx e no Queens. O objetivo era convencer as pessoas a votar. Em 2009, apenas 1,2 milhão de eleitores foram às urnas - 29% dos 4,3 milhões habilitados.