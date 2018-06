Após 21 anos, Suu Kyi discursará pelo Nobel da Paz Vinte e um anos após ter ganhado o Nobel da Paz, a líder da oposição em Mianmar, Aung San Suu Kyi, vai ter a chance de fazer seu discurso de aceitação do prêmio. A porta-voz do Instituto Nobel da Paz, Sigrid Langebrekke, disse que Suu Kyi discursará no dia 16 de junho no City Hall, em Oslo, durante uma visita de três dias à Noruega.