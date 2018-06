Após 22 anos, Iraque e Kuwait vão retomar voos diretos

A conexão aérea entre Iraque e Kuwait foi interrompida no fim de 1990, quando as tropas do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein invadiram o país vizinho.

A retomada dos voos só foi possível depois de um acordo para encerrar a disputa em relação à indenização que deveria ser paga à companhia aérea kuwaitiana por danos causados pela breve ocupação do Kuwait por forças iraquianas. Bagdá concordou em pagar US$ 500 milhões. As informações são da Associated Press.