Após 24 dias sem infecções, Nova Zelândia confirma dois novos casos de coronavírus

A Nova Zelândia informou na terça-feira, 16, que tem dois novos casos de coronavírus, ambos relacionados a viagens recentes do Reino Unido, encerrando uma série de 24 dias sem novas infecções no país.

A Nova Zelândia encerrou todas as restrições de isolamento, com exceção dos controles de fronteira, na última semana, depois de declarar que não havia casos novos ou ativos de coronavírus no país.

No entanto, a primeira-ministra Jacinda Ardern alertou que novos casos poderiam surgir no futuro quando os neozelandeses voltassem para casa, e outros tivessem entrada permitida no país sob condições especiais.

Os dois novos casos são importados e estão conectados, informou o Ministério da Saúde. Mais detalhes devem ser informados em uma entrevista coletiva ainda nesta terça-feira. Até agora, a Nova Zelândia registrou 22 mortes pelo vírus. /Reuters