Após 3 anos preso, ativista Hu Jia é libertado na China A China libertou hoje Hu Jia, um dos mais famosos ativistas de direitos humanos do país, que ficou preso por três anos e meio acusado de subversão. A informação foi dada pela esposa de Hu, Zeng Jinyan. Ele voltou para casa em Pequim no início da madrugada de domingo (final da tarde de sábado no Brasil).