Após 4 dias de queda, Espanha volta a ter aumento no número de mortos por dia

MADRI - Após 4 dias de diminuição no número de mortes diárias por covid-19, a Espanha voltou a registrar aumento de casos fatais da doença no país. O boletim divulgado pelo ministério da Saúde espanhol nesta terça-feira, 7, aponta que o país registrou 743 mortes nas últimas 24 horas.

Com os óbitos notificados, o número total de vítimas do novo coronavírus no país chegou a 13.798, o que posiciona a Espanha como a segunda nação mais afetada pela doença no planeta, considerando o número de mortos. Em primeiro lugar está a Itália, com 16.523, seguida pela Espanha, e, depois, Estados Unidos, 10.993, e França, 8.991.

"O breve aumento em relação ao dia anterior (segunda), consideramos que se deve ao ajuste de dados a respeito do fim de semana, quando a notificação dos casos é mais lenta", explicou a representante do centro de emergências em saúde, María José Sierra.

Apesar do crescimento do número de casos, o número de mortos por dia é inferior ao registrado na semana passada, quando 950 morreram no dia 2 de abril, recorde durante a pandemia. O crescimento do número diário de mortes, que hoje foi de 5,7%, foi inferior ao da semana passada, quando ultrapassou os 30%.

Se por um lado houve aumento, a quantidade de pessoas hospitalizadas e em unidades de tratamento intensivo vem mantendo uma tendência de queda. "Começamos a ver uma certa diminuição da pressão sob o sistema de saúde e hospitais."

O país ibérico também registrou alta no número de casos confirmados, chegando aos 140.510. As áreas mais afetadas seguem sendo as regiões de Madri, com 5.371 mortes e Catalunha, com 2.908.

Cenário global

Desde o surgimento do novo coronavírus, 75 mil pessoas já morreram pela doença no mundo, segundo um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP. Do total de mortes, 53.928 ocorreram na Europa, continente mais afetado pela crise. Além das mortes, o continente lidera também o número oficial de casos confirmados: dos 1.350.759 casos de coronavírus notificados, 708.898 ocorreram na Europa./ AFP