Após 4 dias, rebeldes libertam capacetes-azuis

A libertação foi confirmada por Mokhtar Lamani, representante do governo de Damasco no processo de mediação da crise na Síria patrocinado pela Liga Árabe e pelas Nações Unidas. Os capacetes-azuis ficaram quatro dias em poder de uma facção das forças que lutam contra o regime de Bashar Assad. A tropa da ONU monitora a fronteira entre a Síria e Israel, na região das Colinas do Golan, ocupadas pelos israelenses em 1967.

Ainda não estão claras as motivações dos rebeldes que sequestraram os filipinos - ação condenada pela principal entidade da oposição, a Coalizão Nacional Síria (CNS). Os combatentes que capturaram os soldados disseram que, na verdade, estavam "protegendo-os" das forças do regime Assad. Em seguida, porém, afirmaram que apenas libertariam os militares da ONU se as tropas de Damasco deixassem a região. / AP