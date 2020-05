Após 55 dias fechados, shoppings reabrem sem brasileiros na fronteira do Paraguai

SOROCABA – Os shoppings na fronteira do Paraguai com o Brasil que tanto atraem os brasileiros voltaram a funcionar, nesta segunda-feira, 25, depois de 55 dias de fechamento total. A principal clientela, no entanto, vai continuar ausente.

As fronteiras continuarão fechadas para a entrada de brasileiros no país vizinho. A reabertura gradual do comércio foi anunciada no domingo, 24, pelo presidente Mario Abdo Benítez, após 76 dias de quarentena. O país registra 865 casos e 12 mortes pelo novo coronavírus.

Em Ciudad del Este, ligada à brasileira Foz do Iguaçu (PR) pela Ponte da Amizade, os principais shoppings reabriram, mas as barreiras na ponte continuam intransponíveis.

Conforme o presidente da Câmara de Comércio da cidade paraguaia, Juan Vicente Ramirez, a reabertura da ponte pode acontecer na próxima fase do projeto de "quarentena inteligente", do governo do Paraguai, prevista para 15 de junho. De acordo com Ramires, o comércio de Ciudad del Este não se sustenta sem os brasileiros, que representam 95% do movimento.

Em Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã (MS), dois dos principais centros de compra ainda não reabriram, apesar da autorização oficial. Conforme o presidente da Câmara de Comércio de Pedro Juan, Victor Barreto, ao menos 98% do movimento comercial se deve aos brasileiros que cruzam a linha internacional.

Cercas de arame farpado e barreiras das forças armadas paraguaias impedem a entrada desses consumidores. O comércio de rua voltou a funcionar, atendendo só o público paraguaio.

Representantes do comércio propuseram ao governo o estabelecimento de perímetros comerciais, nos quais os consumidores brasileiros circulariam com cuidados especiais de controle. Em Ciudad del Este, a área comercial possui cerca de 4.500 empresas, mas apenas 200 lojas funcionaram nesta segunda-feira.

Apesar da pressão dos comerciantes, o presidente Benítez deixou claro que as fronteiras e as escolas serão as últimas a reabrir. O governo mantém controle rígido nas curvas de casos e mortes pela covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, foram confirmados apenas três novos casos – todos eles de pessoas que retornaram do exterior.