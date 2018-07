Após 66 dias, marcha indígena chega a La Paz O grupo indígena que marchava havia 66 dias na Bolívia contra a construção de uma estrada no país chegou ontem em La Paz, onde pretende permanecer até que o presidente Evo Morales paralise as obras. O grupo foi recebido com festa. Dezenas de milhares de pessoas homenagearam os manifestantes nas calçadas ou se somaram à marcha de forma espontânea, recebendo os indígenas com presentes e comida.