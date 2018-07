Após a morte, a réplica da vida

"O 'casamento fantasma' não é difícil de entender. As pessoas também precisam ter uma vida em matrimônio no mundo subterrâneo", disse Huang Jingchun, professor de Cultura Popular da Universidade de Xangai. As cerimônias são extremamente elaboradas, com rituais que "guiam" o espírito para sua nova vida. Para garantir que o morto terá tudo o que necessita, a família queima reproduções em papel ou papelão de objetos de uso diário, que se tornam cada vez mais sofisticados na medida em que a sociedade chinesa enriquece.

Além de casas, dinheiro e roupas, o fogo também consome imagens de cartões de crédito, computadores, iPhones, iPads, carros, maquiagem, cavalos, geladeiras, ar-condicionado, carruagens, empregados e até aviões. A maior parte das imagens é industrializada e produzida em massa. Mas nas vilas rurais, existem artesãos que se dedicam à arte de criar oferendas de papel de acordo com o desejo do freguês.

O culto aos ancestrais é um elemento central do confucionismo e da civilização chinesa e, como outras tradições, sobreviveu ao ataque violento de Mao Tsé-tung ao que classificava de "superstições feudais". Essa é uma das razões pelas quais ter filhos é tão importante na cultura chinesa. Sem eles, os que morrem não terão quem os cultue e garanta seu bem-estar no além. / C.T.