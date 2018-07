Após acidente, Japão vive onda de análises nucleares

As instituições particulares de pesquisa estão atendendo à maior parte dessas solicitações porque os laboratórios públicos já estão sobrecarregados pela demanda dos governos central e locais, além de escolas e cooperativas agrícolas.

"É totalmente compreensível que as pessoas estejam preocupadas. Mal estamos conseguindo manter a cabeça acima da água com tarefas como as de verificações de produtos agrícolas antes do embarque", disse uma fonte da prefeitura de Fukushima.

Uma usina atômica dessa localidade foi parcialmente destruída pelo terremoto e o tsunami de março no norte do Japão, causando o pior acidente nuclear do mundo nos últimos 25 anos.

O governo disse na semana passada que amostras de carne vendidas por uma fazenda da região para Tóquio apresentaram níveis de césio radiativo de três a seis vezes acima do aceitável pelas normais oficiais. Parte dessa carne chegou aos consumidores.

Na sexta-feira, foram detectados níveis elevados de césio também em carne originária da prefeitura de Tochigi, perto de Fukushima, segundo a agência de notícias Kyodo. É a primeira vez que esse problema é encontrado em gado criado fora de Fukushima.

"Estamos recebendo pedidos até do oeste do Japão (longe da região afetada). A distribuição de carne (contaminada) fez as pessoas perceberem que esse não é um problema alheio", disse Akira Hanawa, presidente do Instituto de Pesquisas de Isótopos, em Yokohama, perto de Tóquio.

"Agora estão preocupados se outros produtos agrícolas, como legumes, são seguros para o consumo. Eu costumo receber telefonemas de pais que dizem que a ansiedade os mantém acordados à noite."

Na quarta-feira, a Kyodo noticiou que mais de mil cabeças de gado que haviam consumido ração contaminada em Fukushima e outras prefeituras foram distribuídas para o resto do Japão.

Por causa do incidente, a Aeon, segunda maior rede japonesa de supermercados, iniciou suas próprias análises de radiação na carne recebida de dez regiões.

Também já houve casos de radiação excessiva sendo detectada em legumes, chá, leite, frutos do mar e água.

"Tivemos uma avalanche de pedidos de inspeção de carne nos últimos dias. Antes era a água e o solo. Os pedidos também estão vindo para inspeções de todo tipo de alimentos e produtos agrícolas, como leite, frutas e sucos", disse Hanawa.

A empresa dele cobra 15 mil ienes (190 dólares) para examinar uma amostra, e Hanawa disse que recebe cerca de cem pedidos por dia de governos locais, cooperativas agrícolas, exportadores e também indivíduos.

(Reportagem adicional de James Topham e Yoko Kubota)