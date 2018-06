Trump diz no Twitter que nunca chamaria Kim Jong-un de 'baixo e gordo'

HANÓI - Reunidos na cidade de Danang, no Vietnã, para o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), o presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, decidiram ampliar as sanções contra a Coreia do Norte. O acordo foi estabelecido após as declarações proferidas pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, que acusou Trump de "implorar por uma guerra nuclear".

"O presidente Xi da China disse que aumentará as sanções", disse Trump no Twitter, acrescentando em outra mensagem que nunca chamaria o líder norte-coreano de "baixo e gordo". "Por que Kim Jong-un me insulta me chamando de 'velho' quando eu nunca o chamaria de baixo e gordo? Bem, eu me esforço tanto para ser seu amigo e, talvez, algum dia isso aconteça!", completou.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de novembro de 2017