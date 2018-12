Após acordo, Israel decide dissolver Parlamento e antecipar eleições para abril

JERUSALÉM - Israel realizará uma eleição geral em abril, informou nesta segunda-feira, 24, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu em sua conta no Twitter, depois de um encontro com membros de sua coalizão de governo.

“Os líderes da coalizão decidiram de forma unânime dissolver o Parlamento e realizar uma nova eleição antecipada no início de abril”, disse um porta-voz, citando um comunicado emitido por parceiros políticos de Netanyahu.

Uma crise na coalizão com relação a um projeto de recrutamento militar que afeta as isenções do serviço obrigatório para homens judeus ultraortodoxos levou à decisão.

O premiê, agora em seu quarto mandato, governa com uma maioria de 61 assentos de um total de 120. Netanyahu lidera o partido Likud, de direita. Sob a lei de Israel, uma eleição nacional tinha de ser realizada em novembro de 2019. / REUTERS