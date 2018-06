Após acordo, Ucrânia diz que operação 'antiterrorista' continua

KIEV - A unidade militar comandada pela Ucrânia para lidar com os separatistas pró-Rússia no leste do país vai continuar atuando, apesar do acordo de quatro vias alcançado em Genebra, disseram autoridades de segurança nesta sexta-feira, 18.

"A operação antiterrorista ainda está em curso e quanto tempo ela vai continuar depende de quanto tempo os terroristas vão permanecer em nosso país", afirmou Marina Ostapenko, porta-voz do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), a jornalistas.

A Ucrânia anunciou a operação na semana passada com o objetivo de expulsar os insurgentes pró-Rússia que tomaram edifícios do Estado, entre eles delegacias de polícia na região de Donbass.

O acordo acertado por Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e União Europeia na quinta-feira 17, exige o desarme de grupos armados ilegais, a desocupação de edifícios públicos, ruas e praças em cidades do leste ucraniano e a anistia aos insurgentes pró-Rússia que participaram do levante contra o governo em Kiev, exceto no caso de pessoas culpadas por crimes graves.

Os diplomatas também decidiram dar um papel de liderança para supervisionar o acordo a monitores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE)./ REUTERS