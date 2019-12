Após acusações, polícia do Chile nega uso de água tóxica para controlar protestos

SANTIAGO - A polícia do Chile negou na segunda-feira, 16, as informações de um relatório que indicava que os jatos de água lançados como ferramenta para controlar os protestos no país continham substâncias tóxicas. A corporação afirmou ainda que todos os materiais utilizados até agora “estão validados internacionalmente”.

“Sempre questionaram nossos métodos, que são métodos que o Estado colocou à disposição. E como sempre, e esta é a ocasião, vamos informar os componentes contidos”, disse o diretor geral da polícia militar chilena, Mario Rojas.

Um estudo do Movimento Saúde em Resistência (MSR) revelou na segunda-feira, com base em amostras da água utilizada pelos carros da polícia, que o líquido continha gás pimenta e soda cáustica, um elemento “altamente corrosivo”.

O relatório foi publicado após diversas organizações médicas alertarem que vários manifestantes deram entrada em diferentes hospitais com queimaduras na pele em razão da água.

Para Entender Guia para entender os confrontos no Chile Presidente diz que país está ‘em guerra’ diante das manifestações violentas; entenda o que está acontecendo

“O que utilizamos é o que está no mercado e é o que está validado internacionalmente”, insistiu Rojas.

Atuação da polícia questionada

Os policiais militares foram muito questionados por sua atuação durante os protestos iniciados em outubro e que pedem um modelo econômico mais justo. Diversos organismos internacionais, como a Anistia Internacional e a ONU, acusaram os agentes de cometer violações aos direitos humanos com relação aos manifestantes.

A crise, a mais grave desde o retorno do país à democracia em 1990, matou dezenas de pessoas e feriu milhares, entre elas mais de 300 tiveram lesões nos olhos por disparo de projéteis pelos agentes.

Para Entender Por que o Chile ainda tem uma Constituição herdada da ditadura? Entenda Documento foi aprovado em setembro de 1980 em um polêmico plebiscito durante o regime militar; veja como ele ainda segue vigente no país

A polícia suspendeu em meados de novembro o uso de balas como ferramenta antidistúrbio nas manifestações e reconheceu ter dúvidas sobre sua composição, apesar de, no início dos movimentos, alegar que tinham apenas borracha.

Apenas 20% de borracha

A Universidade do Chile divulgou dias antes um relatório apontando que os projéteis tinham cerca de 20% de borracha e 80% de sílica, sulfato de bário e chumbo, o que faz com que eles tenham a “dureza equivalente a uma roda de skate”.

O presidente chileno, Sebastián Piñera, reconheceu os abusos pontuais, mas negou que haja uma política sistematizada para atacar os manifestantes. Na segunda-feira, ele voltou a manifestar apoio ao diretor-geral da polícia militar do país.

“Acredito que o general Rojas, como disse ontem, fez tudo o que foi humanamente possível para cumprir com seu dever, para garantir que os protocolos sejam cumpridos e também para modernizar a instituição”, disse Piñera em uma entrevista a veículos locais. / EFE