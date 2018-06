Após alerta de atentado, autoridades da Tailândia reforçam segurança em diversos pontos da capital

BANGCOC - Autoridades da Tailândia reforçaram nesta terça-feira, 11, a segurança em Bangcoc e nas províncias vizinhas após um alerta da polícia sobre a possibilidade de um atentado com carro-bomba na capital.

Agentes foram deslocados para zonas turísticas da cidade, perto de embaixadas e aeroportos, de acordo com informações do jornal Bangcoc Post.

O subdiretor da Polícia Nacional, Srivara Ransibrahmanakul, confirmou que foram recebidos relatórios de inteligência que apontavam para o planejamento de atentados com explosivos em três localidades da capital e províncias próximas que seriam cometidos até o final do mês.

O primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, declarou que é necessária uma investigação mais aprofundada dos relatórios de inteligência e pediu que não fosse divulgado outros dados sobre o alerta.

Nas primeiras horas do dia, as autoridades haviam prendido em Bangcoc 10 pessoas suspeitas de colaborar com a insurgência muçulmana que atua no sul do país, grupos que teriam ligação com a série de atentados com bomba realizados em várias províncias meridionais no mês de agosto.

Em outro operação na Província de Samut Prakan, no sul de Bangcoc, a polícia prendeu um técnico suspeito de modificar telefones celulares para usá-los como detonadores, informou a emissora Thai PBS. / EFE