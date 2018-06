Após ameaça de bomba, aviões comerciais são escoltados nos EUA

As ameaças citavam um voo da Southwest Airlines que vinha da cidade de Milwaukee, no Estado norte-americano de Wisconsin, e um voo da Delta Air Lines, que saiu de Portland, no Oregon.

As ameaças foram feiras através do Twitter, segundo Preston Schlachter, representante do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Os passageiros foram retirados das aeronaves rapidamente, no entanto a polícia não encontrou bombas. Fonte: Associated Press.