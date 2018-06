Após ameaça de bomba, equipes não encontram nada anormal e voo seguirá para SP

A investigação da aeronave Boeing 777 da companhia Turkish Airlines mostrou que a ameaça de bomba não era verdadeira. Segundo a empresa aérea turca, equipes do Aeroporto Internacional Mohammed V, em Casablanca, no Marrocos não encontram nada anormal no avião que fazia o voo entre Istambul e São Paulo e foi desviado mais cedo. "A investigação necessária a bordo terminou e ficou claro que o aviso em questão era falso", diz a companhia em nota.

O vice-presidente de relações com a mídia da Turkish Airlines, Ali Genç, explicou que os passageiros seriam levados em breve de volta à aeronave no aeroporto marroquino. "O voo continuará para São Paulo após encerrado o trabalho de limpeza, reabastecimento e as permissões necessárias", disse o vice-presidente em nota enviada à Agência Estado.