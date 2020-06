Após ameaças, Coreia do Norte destrói gabinete de ligação intercoreano

A Coreia do Norte explodiu o gabinete de ligação intercoreano localizado na cidade fronteiriça de Kaesong, segundo o Ministério de Unificação da Coreia do Sul. A ação ocorreu após dias de críticas e ameaças da capital norte-coreana, Pyongyang, ao país sul-coreano.

Leia Também Coreia do Norte anuncia corte de linhas diretas com a Coreia do Sul

Pouco antes da confirmação do ministério, a agência de notícias sul-coreana Yonhap reportou uma explosão e fumaça intensa saindo do complexo industrial onde funcionava o gabinete.

O governo norte-coreano ameaçou destruir o gabinete simbólico dias atrás. O escritório foi instalado em 2018 na cidade de Kaesong, na fronteira entre as duas Coreias, como parte de uma aproximação diplomática dos dois países.

Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, advertiu Seul sobre a possibilidade de demolir o prédio em resposta ao envio de balões por parte de ativistas sul-coreanos com propaganda contrária ao regime do país governado por Jong-un.

No dia 8 de junho, o governo norte-coreano anunciou o corte das linhas diretas com a Coreia do Sul, uma indicação de que estaria se preparando para fechar todos os meios de contato com Seul. /Informações da EFE e Reuters