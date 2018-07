Após ano difícil, Cristina dá volta por cima e conta com reeleição no 1º turno

BUENOS AIRES - Em 26 de outubro do ano passado as pesquisas de opinião indicavam, de forma unânime, que o candidato da presidente Cristina Kirchner à sua sucessão, seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007), seria derrotado pela oposição. Pelo menos cinco candidatos exibiam mais força do que Kirchner. No próximo domingo, quase um ano depois, Cristina deve ser reeleita com mais de 50% dos votos, segundo várias consultorias.

O kirchnerismo, que havia sido derrotado nas eleições parlamentares de 2009, parecia estar com os dias contados. Mas, às 9h15 de 27 de outubro, a trajetória do governo sofria uma drástica guinada. Naquele momento morria Kirchner, de um fulminante ataque cardíaco.

Cristina, que se tornava automaticamente a candidata virtual de seu governo, soube primeiro tirar vantagens de seu estado de viúva. A presidente, que no momento de sua posse tinha 55% de aprovação, caiu para 25% durante a crise com os ruralistas em 2008. Na véspera da morte de seu marido, tinha 20%. Em menos de uma semana de luto, saltou para 30%. Dois meses depois estava em 45%.

Mariel Fornoni, da consultoria Management & Fit, disse ao Estado que a presidente teria hoje 60% de aprovação. Sua imagem negativa é de apenas 20%, enquanto que outros 20% são neutros. Segundo a pesquisa da consultoria Aresco, divulgada na sexta-feira, Cristina terá 52,8% do votos. O segundo colocado seria o socialista Hermes Binner, com apenas 12,2%. Seria a maior diferença entre um primeiro e um segundo colocado na história das eleições presidenciais argentinas.

Desde a morte de Kirchner, Cristina realinhou a tropa, forneceu mais publicidade oficial para os meios de comunicação aliados, inundou os jogos de futebol com propagandas de seu governo e intensificou o fornecimento de verbas especiais para os governadores aliados. De quebra, ela e seus ministros rejeitaram debates na TV com os candidatos da oposição.

Luto e empatia

Luis Majul, autor de livros sobre o casal Kirchner, acredita que o luto da presidente criou "uma grande empatia" por Cristina, que até então tinha a imagem de "azeda". Segundo ele, além de contar com o crescimento econômico, Cristina fez um disciplinado aproveitamento da morte de Kirchner. "Desde a morte de Kirchner ela fez mais de 400 discursos, entre formais e informais. E o formato é sempre o mesmo: ela dá um dado de dor pessoal e depois um dado de crescimento econômico. Uma história sobre a intimidade do casal é seguida de um novo dado positivo sobre a economia, educação ou área social."

Segundo Mariel, o governo de Cristina também teve a sorte de enfrentar uma oposição com comportamento errático, que não emplacou um líder de peso. "O governo, por mais prepotente, autoritário e soberbo, com uma montanha de escândalos de corrupção, conseguiu apresentar-se como o avalista de certa estabilidade econômica", disse Majul. "A Argentina teve 33 trimestres seguidos de alto crescimento econômico, algo inédito na história do país. Assim, a população faz vista grossa para os escândalos de corrupção, tal como faziam quando (Carlos) Menem foi reeleito em 1995."

Uma pesquisa da consultoria Poliarquia sustenta que 50% dos argentinos consideram que o país não será atingido pela crise internacional, volume similar à proporção de votos que Cristina receberia nas eleições do dia 23.

Analistas afirmam que o governo está adiando o combate aos problemas econômicos como a disparada da inflação, o congelamento de tarifas dos serviços públicos, a queda nos investimentos e o crescimento substancial da emissão monetária, além da persistência de um nível de pobreza que atingiria 30% da população.