Após apagão, energia volta a Bangladesh

O apagão em Bangladesh foi o mais severo desde que um ciclone em 2007 derrubou a grade de energia nacional por várias horas e, mais uma vez, expôs a ineficiente e obsoleta infraestrutura que tem detido o desenvolvimento do país.

Autoridades do governo sugeriram algumas possíveis causas para o ocorrido. Uma delas disse que uma subestação de Bangladesh ligada à linha de transmissão da Índia pode ter falhado. Outras duas disseram que houve uma inesperada queda no abastecimento da Índia. Os três falaram sob condição de anonimato, porque não foram autorizados a se comunicar com a imprensa. Fonte: Associated Press.