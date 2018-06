Após ataque, segurança da Copa América será reforçada

A organização da Copa América Centenário não havia divulgado, até o início desta tarde, nenhuma manifestação oficial sobre o atentado em Orlando que resultou na morte de pelo menos 50 pessoas. No entanto, as medidas de segurança nos estádios em que ocorrem os jogos serão reforçadas a partir deste domingo. Basicamente, as revistas serão mais rigorosas.

A informação partiu de um membro da organização. O esquema de segurança mais severo será implementado já nos jogos entre Equador e Haiti, em New Jersey, e Brasil e Peru, na noite deste domingo no Gillette Stadium, em Foxborough, nas cercanias de Boston.

Nos estádios, os torcedores têm de passar por detectores de metais e têm pertences revistados. A vigilância nos estacionamentos será intensificada. Não foram divulgados detalhes em relação ao possível aumento do efetivo das forças de segurança.