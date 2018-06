Após ataque, 6 soldados ingleses somem no Afeganistão Seis soldados do Reino Unido estão desaparecidos, e provavelmente estejam mortos, após uma explosão atingir o veículo blindado em que estavam no Afeganistão, informou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa britânico. "Tenho o dever trágico de reportar que seis soldados estão desaparecidos, provavelmente mortos, durante uma patrulha de segurança", disse o porta-voz inglês tenente-coronel Gordon Mackenzie.