Após ataque do Irã, Trump diz que ‘tudo está bem’ e que governo ainda avalia danos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta oficial no Twitter na noite desta terça-feira, 7, para comentar os ataques a míssel feitos a duas bases militares que abrigam tropas americanas, no Iraque. Trump minimizou os efeitos dos bombardeios, que partiram do Irã, e escreveu que "tudo está bem".

O presidente americano, no entanto, diz que informações sobre vítimas e danos materiais ainda estão sendo levantadas nos locais atingidos. O governo americano ainda não confirmou se houve mortes ou feridos entre suas tropas no local. "Até agora, tudo bem", ele tuitou às 23h50 (horário de Brasília).

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

"Mísseis lançados pelo Irã em duas bases militares no Iraque. Avaliação de baixas e danos acontecendo agora. Por enquanto, tudo bem!", ele disse. "Nós temos a mais poderosa e bem equipada força militar em qualquer lugar do mundo, de longe."

Trump informou, ainda que fará um pronunciamento nesta quarta-feira, 8, sobre o ataque. A cúpula de assessores mais próximos ao presidente se reuniu na Casa Branca logo após o bombardeio, que atingiu as bases militares de Ain Al-Assad, no oeste do Iraque, e em Irbil, no norte do país. As bases pertencem às forças armadas do Iraque, e abrigam militares dos EUA.

A Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou, também no Twitter, que está monitorando de perto a situação após o ataque as bombas no Iraque. Ela criticou provocações ao Irã feitas por Trump.

"Precisamos garantir a segurança dos nossos cidadãos em serviço, incluindo terminar com provocações sem necessidade do governo e exigir que o Irã cesse sua violência". Ela diz, ainda, que os EUA e o mundo "não podem se permitir uma guerra".

Ataque

Ao menos duas bases com soldados americanos no Iraque foram atacadas com mísseis balísticos disparados do Irã, segundo informou o Pentágono. Fontes do governo americano informaram que os ataques ocorreram a múltiplas localidades. Não há informação sobre vítimas americanas. Segundo o Pentágono, o Irã disparou mais de uma dezena de mísseis.

Em seu canal no Telegram, a Guarda Revolucionária ameaçou atacar dentro dos EUA e as cidades de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Haifa, em Israel, se Irã for bombardeado pelos EUA. "Dessa vez nós responderemos a você (governo americano) nos EUA."