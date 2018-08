Após ataques de Trump, jornais publicam editoriais em defesa da liberdade de imprensa

WASHINGTON - Mais de 300 jornais publicaram editoriais defendendo a liberdade de imprensa e rebatendo as críticas do presidente Donald Trump, que classificou alguns dos veículos de mídia como "inimigos do povo americano". A iniciativa foi elaborada pelo The Boston Globe, recebeu apoio do The New York Times e englobou centenas de jornais de pequeno e médio porte de todo o país.

O Comitê Editorial do Boston Globe publicou um trecho antecipado do editorial desta quinta-feira, 16, no qual acusa Trump de conduzir um "ataque firme à liberdade de imprensa".

"A grandeza da America depende do papel da imprensa livre para falar a verdade sobre os poderosos", escreveu o Boston Globe. "Classificar a imprensa como 'inimiga do povo' é tão anti-americano como perigoso para o pacto que compartilhamos por mais de dois séculos."

O New York Times afirmou que "criticar a imprensa pelos seus erros é um direito", mas "insistir que as verdades que você não gosta são 'fake news' é perigoso para a alma vital da democracia".

"Chamar jornalistas de 'inimigos do povo' é perigoso, ponto final", escreveu o New York Times, ressaltando que as críticas afetam mais os pequenos e médios jornais, que enfrentam mais obstáculos devido à crise financeira que atinge o mercado editorial americano e diminuem o poder da imprensa em regiões distantes do país.

Os editoriais conjuntos rebatem as críticas feitas por Trump desde o início de seu mandato, quando passou a classificar como "fake news" as notícias negativas sobre seu governo. Em fevereiro do ano passado, o presidente escreveu em rede social que "a imprensa da fake news", citando o The New York Times e as emissoras NBC, ABC, CBS e CNN, não era sua inimiga, mas sim "inimiga do povo americano".

A Casa Branca ainda não se pronunciou sobre a ação conjunta. //REUTERS, THE NEW YORK TIMES