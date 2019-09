Após atingir EUA, Dorian chega ao Canadá como ciclone pós-tropical

O furacão Dorian chegou ao Canadá como um ciclone pós-tropical atingindo a província Nova Escócia no sábado, 07, com chuvas torrenciais e ventos fortes. Não há registro de mortos ou feridos no distrito, apesar de incidentes causados pela tempestade.

No centro de Halifax, capital da Nova Escócia, um guindaste tombou e colidiu com um prédio em construção. Em outro ponto da cidade, o telhado de um edifício foi arrancado pelo vento. Centenas de pessoas ficaram sem energia elétrica.

Em sua conta no Twitter, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que monitora a situação de perto e fez um apelo para que a população de áreas atingidas pelo ciclone fique atenta a alertas de autoridades locais.

To everyone in Atlantic Canada bracing for Hurricane Dorian: we’re thinking of you and monitoring the situation closely. Please stay safe & listen to your local officials. https://t.co/v8BKWfrdn0 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 7, 2019

Antes de chegar ao Canadá, a tempestade passou pela Carolina do Sul e atingiu o solo da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. No entanto, os maiores danos do Dorian foram causados nas Bahamas, onde o furacão atingiu a categoria cinco - classificação mais alta para esse tipo de fenômeno. Lá, pelo menos 43 pessoas morreram e o número de vítimas ainda pode aumentar com o avanço das buscas entre os escombros. / AP e Reuters