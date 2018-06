Após AVC, presidente do Iraque está em recuperação

Também nesta quarta-feira grupos de médicos especialistas começaram a chegar a Bagdá para ajudar nos cuidados de Talabani, que permanece em na unidade de terapia intensiva de um hospital de Bagdá.

A doença do presidente levanta novas preocupações sobre a estabilidade no país, que registra uma nova onda de tensões entre o governo central e os curdos.

O vice-ministro da Saúde do Iraque, Issam Namiq, declarou que especialistas do Irã e da Alemanha haviam chegado para ajudar no tratamento de Talabani, que tem 79 anos, e que especialistas britânicos estavam a caminho.

"Seu estado é estável e destaco que houve melhoras na comparação com ontem", disse Namiq, lembrando que os médicos ainda estudam a hipótese de enviar o presidente para ser tratado no exterior e que nenhuma decisão a este respeito foi tomada ainda. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.