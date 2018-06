Após blecaute histórico, energia volta na Índia Fábricas e oficinas na Índia voltaram a funcionar nesta quarta-feira, um dia após o grande colapso que casou dois dias de falta de energia e o pior blecaute da história. Cerca de 620 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade após as redes elétricas do norte, nordeste e leste do país pararem de funcionar na terça-feira. No dia anterior 370 milhões de indianos ficaram sem luz.