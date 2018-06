Após cerimônia em base aérea, corpo de Mandela segue para o vilarejo de Qunu

Os restos mortais de Nelson Mandela foram transferidos para uma base aérea após cerimônia de despedida promovida pelo partido Congresso Nacional Africano no início deste sábado, antes de serem transportados para o vilarejo onde Madiba nasceu para o enterro no domingo.

Os militares entregaram o caixão de Mandela ao CNA, partido formado a partir do movimento de libertação que Mandela liderou, em uma cerimônia solene na base aérea de Waterkloof, em Pretória, que foi transmitida ao vivo por redes de televisão sul-africanas. A atividade incluiu uma celebração com ritos de várias religiões e um tributo musical a Mandela.

Enquanto isso, no aeroporto próximo ao vilarejo de Qunu, onde Mandela nasceu, no leste da África do Sul, havia um burburinho de atividade, com veículos militares circundando o local em meio à expectativa sobre a chegada do corpo.

O funeral começará às 6h de domingo (horário local) e o enterro ocorrerá às 8h, informou o governo sul-africano neste sábado.

Em Waterkloof, o presidente sul-africano Jacob Zuma elogiou Mandela em um relato detalhado da luta contra o domínio racista branco. Ele disse que Mandela tinha a rara capacidade de colocar a teoria em prática. Também descreveu a chegada de Mandela a Johannesburgo vindo do interior do país quando jovem, trazendo disciplina e visão para o movimento antiapartheid.

Zuma liderou o grupo em uma música após o discurso. A cerimônia de despedida contou com a presença do ex-presidente Thabo Mbeki, da viúva, Graça Machel, e da ex-esposa Winnie Madikizela-Mandela, como bem como do presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. Outros membros da família de Mandela também compareceram. O poema favorito de Mandela, "Invictus", foi impresso na parte de trás do programa da cerimônia.

Os restos mortais do líder sul-africano foram devolvidos para controle militar ainda no sábado pela manhã. O corpo será levado para o Cabo Oriental em preparação para o funeral de Mandela no dia seguinte. O caixão de Mandela deve chegar em Mthatha, no Cabo Oriental, na tarde de sábado e ser recebido com uma cerimônia militar completa.

Rituais também serão realizados durante a passagem de uma carreata que levará o caixão de Mthatha até o vilarejo de Qunu, onde Mandela será enterrado. O público foi convidado a ver o cortejo a caminho de Qunu. O corpo será levado para a fazenda da família Mandela, onde ocorrerão outros rituais.

Uma vigília noturna do CNA está prevista na Walter Sisulu University, em Mthatha, no sábado, com líderes partidários e representantes do governo honrando Mandela na véspera de seu sepultamento.

O governo sul-africano disse que iria restringir a entrada no funeral na casa de Mandela em Qunu aos 4.500 convidados, incluindo o presidente Jacob Zuma e dignitários estrangeiros, como vários presidentes africanos e o príncipe Charles. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.