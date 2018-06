Após cessar-fogo humanitário, foguetes são disparados de Gaza

(Atualizada às 10h50) JERUSALÉM- Três foguetes disparados da Faixa de Gaza caíram nesta quinta-feira, 17, em território israelense minutos após o cessar-fogo humanitário de cinco horas de duração, ao qual se comprometeram Israel e Hamas a pedido da ONU.

Em um comunicado, o Exército israelense afirmou que um foguete caiu sem causar vítimas no porto de Ashkelon, no sul do do país, e outro disparado logo em seguida não chegou a sair do território da Faixa de Gaza. Minutos depois, um terceiro foguete atingiu um descampado próximo à cidade de Beersheva, a mais populosa do sul de Israel.

Segundo a imprensa local, os alarmes foram acionados em várias localidades na divisa com a Faixa palestina e pouco depois foram informados três impactos no Conselho Regional de Eshkol. Não houve vítimas.

O objetivo do cessar-fogo é permitir que os feridos mais graves sejam levados aos hospitais e a população de Gaza se abasteça de bens essenciais.

Trata-se da primeira suspensão do cessar-fogo aceita pelas duas partes desde que se iniciou há dez dias a ofensiva militar israelense, operação Limite Protetor, que até o momento deixou mais de 220 palestinos e um israelense mortos e 1.500 feridos palestinos.

Pouco antes da entrada em vigor do cessar-fogo, às 10 horas (4 horas no horário de Brasília), milícias palestinas, entre elas o braço armado do Hamas, dispararam tiros contra o sul e o centro israelense.

Israel e os grupos armados em Gaza afirmaram que responderão qualquer agressão procedente do outro lado. /EFE