Após colapso, casos de covid na Índia caem para menor patamar em três semanas

Após semanas batendo recordes consecutivos de infecções, a Índia registrou 326.098 novos casos de coronavírus neste sábado, 15, o menor número desde 26 de abril. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o total de testes positivos para covid-19 desde o início da pandemia aumentou para 24,3 milhões. Apesar da desaleração do contágio, autoridades ainda consideram crítica a disseminação do vírus em áreas rurais, onde a cobertura de saúde é menor.

Houve uma ligeira queda também no número de mortes. O país registrou 3.890 óbitos por covid nas últimas 24 horas, após três dias ultrapassando o patamar de 4 mil mortes diárias.

Autoridades de Nova Delhi, cidade onde o número de casos diários caiu para menos de 10 mil pela primeira vez desde 10 de abril, expressaram alívio pela melhora da situação, semanas depois de o sistema de saúde do país entrar em colapso, com hospitais superlotados e escassez de oxigênio medicinal.

Por outro lado, o chefe de governo da capital, Arvind Kejriwal, alerta para outro possível recrudescimento da pandemia. "Presenciamos tempos muito difíceis no mês passado, e se não tomarmos cuidado e pararmos de seguir as regras de distanciamento social, os casos podem aumentar novamente”, disse.

Embora os dados mais recentes sejam encorajadores, o número de testes realizados nas últimas 24 horas foi de apenas 1,6 milhão, considerado baixo. Outro ponto crítico é a campanha de vacinação que, apesar de ser apontada como a única saída para a crise, não tem alcançado o índice esperado de inoculações, com várias regiões do país denunciando escassez de doses.

A Índia administrou apenas 1,1 milhão de doses nas últimas 24 horas, elevando o número total de vacinas aplicadas para 180 milhões. Isso representa pouco mais de 2% dos 1,35 bilhão de habitantes do país./EFE