Após confrontos, ONU debaterá condenação à Síria O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve votar hoje uma resolução condenando a violência do regime de Bashar Assad contra opositores em manifestações na Síria. Esta será a primeira vez que o órgão debaterá a crise síria desde o início dos levantes, em março. A França e a Grã-Bretanha foram responsáveis pela formulação do texto, debatido ontem com os outros integrantes do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos apoiam a medida, que será a mais dura ação no âmbito diplomático contra Assad.