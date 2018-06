Após conversa 'construtiva' no Egito, Kerry pressiona Hamas a encerrar conflito

O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, pressionou o Hamas nesta terça-feira a se engajar em negociações de paz com Israel na Faixa de Gaza com base em uma trégua proposta pelo Egito que o grupo militante islâmico rejeitou.

Depois de se reunir com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, cujo país mediou o conflito israelo-palestino outras vezes, Kerry disse ter tido uma conversa construtiva na tentativa de conter o conflito na Faixa de Gaza que já matou mais de 600 pessoas.

Ele disse que continuará trabalhando para o estabelecimento de um cessar-fogo nos próximos dias.

"O Hamas tem uma escolha fundamental para fazer, escolha que terá um impacto profundo para o povo de Gaza", declarou Kerry a repórteres em uma entrevista coletiva conjunta com seu colega egípcio, Sameh Shukri.

“Os egípcios ofereceram um projeto e um espaço para que possam sentar à mesa e ter uma conversa séria com outras facções palestinas.”

O Hamas já rejeitou a iniciativa do Egito, afirmando que o plano ignora suas exigências de libertação de prisioneiros e de uma suspensão mais abrangente do embargo econômico sobre a Faixa de Gaza.

O Egito tem enormes suspeitas do Hamas, que é um ramo da Irmandade Muçulmana, o movimento islâmico cujo presidente eleito foi deposto pelo então chefe do Exército Sisi no ano passado.

O Hamas reclama que o Cairo o excluiu das conversas sobre a proposta de cessar-fogo, e o Cairo afirma ter consultado todas as facções palestinas.

(Reportagem de Arshad Mohammed, Yasmine Saleh e Shadia Nasralla)