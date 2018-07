Após críticas, ONG lança segundo vídeo sobre rebelde Joseph Kony

O vídeo que teve mais de 100 milhões de acessos na internet e transformou o guerrilheiro africano Joseph Kony em um vilão conhecido mundialmente por recrutar crianças para lutar em Uganda ganhou ontem uma continuação que promete corrigir as simplificações da primeira versão.

Em Kony 2012 - Parte 2, a ONG americana Invisible Children narra em 20 minutos a repercussão do original - alcançada graças à divulgação do vídeo por celebridades em redes sociais -, relata as críticas recebidas e reforça a necessidade de capturar Kony. Especialistas consideraram o primeiro vídeo impreciso ao descrever o conflito de 26 anos envolvendo Exército de Resistência do Senhor, de Kony. O vídeo dava a entender que o rebelde ainda recruta crianças, mas ele deixou Uganda em 2005.

A continuação não é narrada pelo cofundador da ONG, Jason Russel, que dirigiu o primeiro filme. Ele foi diagnosticado com psicose após ser encontrado nu numa calçada de San Diego, gritando e dando murros no chão, após o período mais duro de críticas ao filme.

O vídeo original apresentava a questão por meio de uma conversa entre Russel e seu filho Gavin sobre como enfrentar pessoas más. A nova versão, feita em duas semanas, tem a estrutura de um documentário tradicional.

"A história se desenvolveu de uma maneira tão singular com toda aquela controvérsia que a sequência não poderá prometer o mesmo sucesso do primeiro vídeo, que foi informar as pessoas de algo que elas não sabiam", diz o especialista em cultura pop Robert Thompson. "Agora, vamos mergulhar nos detalhes, que nunca são tão excitantes", afirma. / AP