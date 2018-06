Após decreto anti-imigração, Trump envia saudação a iranianos pelo ano novo do país

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu nesta quarta-feira, 22, uma saudação ao povo iraniano pela comemoração do Ano Novo, conhecido como Nowruz. Na declaração, ele não fez referência ao decreto que restringe a entrada imigrantes muçulmanos no país.

“Nowruz significa ‘novo dia’ em persa. É uma ocasião de celebrar novos começos, um sentimento particularmente significativo para muitos iranianos que têm vindo ao nosso país nas últimas décadas para fazer um novo começo em uma terra livre”, disse o presidente na declaração emitida pela Casa Branca.

O Nowruz é o evento nacional mais importante do Irã e é celebrado com reuniões em família, férias e troca de presentes. “Por muitos anos, tenho apreciado maravilhosas amizades entre iranianos e americanos, um dos grupos imigrantes mais bem-sucedidos na história contemporânea de nosso país”, disse.

Trump tem buscado banir dos EUA os imigrantes iranianos e de outros países majoritariamente muçulmanos e criticou o acordo nuclear entre o Irã e as potências ocidentais durante o governo Obama.

Com ordens executivas, ele tentou duas vezes impedir a entrada desses imigrantes nos Estados Unidos – os dois decretos foram suspensos pela Justiça – e tem prometido construir um muro na fronteira com México para barrar a entrada de ilegais. A última ordem pediu uma proibição de 90 dias para imigrantes do Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. A administração Trump disse vai apelar à Suprema Corte depois que um juiz federal anulou parte da proibição no dia em que ela entraria em vigor. /Reuters