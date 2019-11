Lacalle Pou é o novo presidente do Uruguai, aponta boca de urna

MONTEVIDÉU - O senador de centro-direita Luis Lacalle Pou é o novo presidente do Uruguai, segundo as pesquisas de boca de urna liberadas no país na noite deste domingo, 24. Sua vitória encerra uma trajetória de 15 anos da Frente Ampla, uma coalizão de esquerda, no governo, representada nestas eleições por Daniel Martínez.

Segundo a consultoria Opción, anunciada pelo Canal 4, Lacalle Pou deve obter 49,5% dos votos e Martínez, 46,5%. A diferença, se confirmada, é superior à margem de erro. O instituto Cifra indicou que Lacalle Pou obteve 49,4% dos votos e Martínez, 46,4%, mas ponderou que o resultado estava "muito apertado" e a votação "foi um pouco surpreendente".

Dois institutos, o Factum e o Equipos Consultores, disseram que os resultados estavam apertados demais e por isso não divulgariam seus números. As pesquisas de intenção de voto apontavam a vitória do senador às vésperas da votação do segundo turno.

Em contraste com outras situações de tensão e violência vividas em países da região, os uruguaios votaram no segundo turno das eleições presidenciais com calma e tranquilidade, com uma participação acima de 90% dos eleitores. As sessões de votação foram fechadas às 19h30 (hora local, mesma hora em Brasília), sem granades inconvenientes.

O senador substituirá o presidente Tabaré Vázquez a partir de 1º de março de 2020 para um mandato de cinco anos. / AP, EFE e AFP