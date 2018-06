Após dias de silêncio, NRA lamenta mortes em Newtown A Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos lamentou hoje a morte de 26 pessoas, entre elas 20 crianças, ocorrida sexta-feira em uma escola de Newtown. Em comunicado, a entidade se disse "chocada, entristecida e de coração partido com a notícia dos assassinatos horríveis e sem sentido" na cidade do Estado de Connecticut.