Após discurso duro de Putin, Rússia formaliza anexação da Crimeia

(Atualizada às 10h29) MOSCOU - A Rússia e a Crimeia assinaram nesta terça-feira, 18, um tratado de anexação da península ucraniana à Federação Russa. Em discurso no Parlamento, o presidente Vladimir Putin afirmou que a região sempre foi e sempre será parte de seu país. Ele disse não temer as sanções ocidentais a Moscou e prometeu defender os interesses da Rússia na região, além de criticar o novo governo ucraniano, que destituiu o líder pró-russo Viktor Yanukovich no mês passado.

"Hoje se decide uma questão de vital importância para a Rússia", afirmou o presidente. Putin disse ainda que o Ocidente "cruzou uma linha vermelha" ao interferir na Ucrânia, um país de interesse estratégico russo. "A Crimeia sempre foi e é parte da Rússia."

No discurso, Putin afirmou que o referendo de domingo estava de acordo com as leis internacionais e respalda o direito de autodeterminação do povo da Crimeia e lembrou do caso do Kosovo, cuja separação da Sérvia foi apoiada por países ocidentais. Segundo o presidente russo, uma vez anexada à Rússia, a Crimeia respeitará os direitos das três etnias que vivem na região: tártaros, ucranianos e russos.

O presidente também negou as acusações da União Europeia e dos Estados Unidos de que teria invadido a Crimeia. Segundo ele, há um tratado entre ´Rússia e Ucrânia que permite a presença de até 25 mil homens na base russa de Sebastopol.

"Na Crimeia estão tumbas de soldados russos. A cidade de Sebastopol é a pátria da nossa frota do Mar Negro", disse em meio a aplausos. "Falam de intervenção, mas não me lembro ao longo da história de um só caso de intervenção sem um único disparo e sem vítimas."

O presidente americano, Barack Obama, chamou os líderes do G7 para uma reunião em Haia para discutir a situação e possíveis novas sanções à Rússia. O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, chamou as ações da Rússia na Crimeia de "roubo de terras" e também advertiu que os EUA e a Europa vão impor novas sanções contra Moscou pela mobilização do país para anexar o território ucraniano.

O líder russo acusou os Estados Unidos e outros países ocidentais de não se guiar pelo direito internacional, mas pela "força das armas". "Eles acreditam em seu excepcionalismo e na teoria de que são os escolhidos. Eles acham que podem decidir os destinos do mundo e só eles podem estar certos. Devemos decidir se estamos dispostos a defender nossos interesses nacionais."

Putin ainda criticou a derrubada do presidente ucraniano Viktor Yanukovich, que considerou um golpe de Estado "Aqueles por trás dos eventos recentes na Ucrânia estavam preparando um golpe de Estado. Queriam o poder. Nacionalistas, neonazista, russofóbicos e antissemitas queriam espalhar o terror e assassinatos", disse Putin. "As chamadas autoridades ucranianas introduziram uma lei escandalosa que prejudica o direito de minorias nacionais de usar sua própria língua. / EFE, REUTERS e NYT