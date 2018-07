Após distúrbios, Túnis apresenta novo governo O primeiro-ministro da Tunísia, Ali Larayedh, apresentou ontem ao presidente do país, Moncef Marzouki, os nomes para formar um novo governo. O gabinete será chefiado pelo partido islâmico Ennahda, com apoio de legendas seculares e políticos independentes. O último governo tunisiano foi destituído em meio a protestos no segundo aniversário da queda da ditadura de Zine al-Abidine Ben Ali.