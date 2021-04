Após dizer que não obedeceria ordens para ficar calado, príncipe promete lealdade ao rei da Jordânia

TEL-AVIV - O príncipe Hamza bin Hussein, o ex-príncipe herdeiro no centro de uma suposta tentativa de golpe que há três dias agita o reino da Jordânia, prometeu nesta segunda-feira, 5, permanecer "leal" a seu meio-irmão, o rei Abdullah II da Jordânia, depois de ser acusado no fim de semana de estar envolvido em uma conspiração "maligna" contra seu país.

"Vou permanecer leal à herança de meus ancestrais, a Sua Majestade (o rei Abdullah II), bem como ao seu príncipe herdeiro, e estarei disponível para ajudá-los e apoiá-los", escreve o príncipe Hamza em uma carta publicada na segunda-feira à noite em um comunicado do Palácio Real.

Mais cedo nesta segunda-feira, uma gravação de voz atribuída ao príncipe, ele disse que pretendia desobedecer às ordens militares de cessar a comunicação com o público, incluindo no Twitter. A gravação se tornou pública um dia depois que um empresário israelense e amigo próximo de Hamza, Roy Shaposhnik, disse que havia oferecido à mulher e aos filhos do príncipe o uso de um jato particular para escapar da Jordânia, sugerindo que a realeza acusada pelo governo de “promover sedição” pode ter planejado deixar o país.

“Não quero me mudar porque não quero agravar (a situação) ainda, mas é claro que não vou obedecer quando me disserem que não posso sair e não posso tuitar e me comunicar com as pessoas e só tenho permissão para ver a família ”, disse Hamza na gravação. “Quando o chefe do Exército vem e conta essas coisas, é um pouco. . . Eu acho que é inaceitável, de qualquer forma. Então, agora estamos esperando pela salvação e veremos.”

A gravação, que parecia começar e terminar abruptamente, como se potencialmente cortada de um arquivo de áudio maior, foi compartilhada por grupos de oposição no Facebook na manhã desta segunda-feira. Eles não especificaram quando foi gravado.

Hamza, meio-irmão do rei Abdullah II da Jordânia, está em prisão domiciliar desde sábado, ao mesmo tempo em que os militares detiveram mais 17 oficiais de alto escalão acusados de participarem de um evento internacional que “conspirou para prejudicar a segurança do reino.”

Na segunda-feira, a Corte Real Hachemita da Jordânia disse que Hamza concordou que as diferenças familiares internas seriam resolvidas por meio da mediação de seu tio, o príncipe Hassan. A informação foi confirmada pelo Palácio Real.

“À luz da decisão de sua alteza o rei Abdullah II de lidar com o tema de sua alteza o príncipe Hamza no âmbito da família hachemita, sua alteza concedeu este caminho a seu tio, sua alteza o príncipe Alhassan”, disse a corte real em uma afirmação. Acrescentou que Hamza "se comprometerá com a abordagem da família Hachemita e com o caminho que Sua Alteza, o Rei, deu ao Príncipe Alhassan".

Os oficiais detidos nos últimos dias eram "indivíduos que esperavam minar o papel da Jordânia na região e (que se engajaram em) atividades cujo objetivo era atacar a Jordânia, sua estabilidade e promover a sedição", disse o vice-primeiro-ministro Ayman al-Safadi em uma declaração televisionada no domingo.

Entre os presos estavam Sharif Hasan, membro da família real; Bassem Awadullah, um ex-oficial sênior da corte real e representante especial da Jordânia no governo saudita; Yasser Majali, chefe do escritório de Hamza; Sheikh Sameer Majali; e vários outros que serviram em posições de destaque no governo e nas Forças Armadas.

Safadi disse que até 18 oficiais detidos estavam sob extensa vigilância e sabiam que tinham ligações com entidades estrangeiras. Ele disse que o príncipe foi contatado por uma fonte estrangeira que lhe ofereceu serviços, incluindo o uso de um avião particular para sua mulher e filhos fugirem da Jordânia.

Na noite de domingo, Ammon, um site de notícias com ligações com a comunidade de inteligência jordaniana, relatou que Shaposhnik seria um ex-agente da Mossad, o serviço de inteligência de Israel, e havia oferecido o avião.

Várias horas depois, Shaposhnik, em um comunicado postado no Facebook, negou ter trabalhado para o Mossad, mas disse que era amigo próximo de Hamza.

Os Estados Unidos, além da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e uma série de outros aliados regionais, rapidamente expressaram apoio ao monarca no sábado. A única resposta israelense veio do ministro da Defesa, Benny Gantz, que chamou a situação de uma questão “interna”.

Tensões de família

Os acontecimentos dramáticos tornaram públicas as diferenças tradicionalmente privadas dentro do palácio real jordaniano entre Abdullah e seu popular meio-irmão.

Hamza e Abdullah são filhos do venerado rei Hussein, embora tenham mães diferentes. As tensões entre eles cresceram supostamente desde 2004, quando Hamzeh foi substituído pelo filho mais velho de Abdullah, Hussein, como príncipe herdeiro.

Sob prisão domiciliar na noite de sábado, Hamza enviou um vídeo à BBC acusando o governo de corrupção, incompetência e intolerância à dissidência. Ele não mencionou o rei.

“Chegou a um ponto em que ninguém é capaz de falar ou expressar opinião sobre nada sem ser intimidado, preso, assediado e ameaçado”, diz Hamza no vídeo.

A Jordânia está sob estrito toque de recolher noturno relacionado ao coronavírus, que deve durar até meados de maio. Foi duramente atingido economicamente pela pandemia e pelas ondas de refugiados que chegaram da vizinha Síria.

O ministro da Saúde do país renunciou no mês passado depois que sete pessoas morreram de covid-19 em meio à falta de suprimentos de oxigênio em hospitais do governo.

No dia seguinte, os manifestantes desafiaram o toque de recolher noturno e foram às ruas, pedindo a renúncia do governo e clamando por Hamza para salvar o país./W. Post