Após duas mortes, ONU condena 'uso de força letal' nos protestos em Mianmar

RANGUM - Mianmar prepara neste domingo, 21, o funeral da primeira vítima da repressão militar, uma jovem de 20 anos que se tornou um ícone de resistência ao golpe de Estado.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, condenou "o uso de força letal", em reação às duas mortes por tiros disparados pelas forças de segurança contra os manifestantes.

“Eu condeno o uso de violência mortal em Mianmar”, escreveu Guterres no Twitter. “O uso de força letal, intimidação e cerco contra manifestantes pacíficos é inaceitável”, acrescentou.

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.

The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.

Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule. — António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2021