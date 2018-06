Após encontro, Rajoy e Hollande defendem saída de Assad do poder

MADRI - O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, e o presidente francês, François Hollande, que se reuniram nesta quinta-feira, 30, em Madri, expressaram preocupação pelo grande número de mortos no conflito sírio e afirmaram que a situação no país árabe só será solucionada com a saída do poder de Bashar al Assad.

A reunião entre os dois demorou cerca de duas horas e foi realizada na sede do governo espanhol, o Palácio de Moncloa. Em entrevista coletiva conjunta, Hollande acrescentou que é preciso convencer a Rússia e a China de que o fim do regime sírio não significaria um caos neste país.

O presidente francês opinou que após a saída de Assad é necessário formar um governo que represente toda a sociedade síria. Neste sentido, Rajoy disse que a oposição deve alcançar uma unidade após a derrubada do regime.

Os dois também se referiram à situação na região do Sahel, especialmente em Mali, e defenderam a importância deste país superar "a crise humanitária" e instaurar uma democracia após o golpe de estado de março.

O presidente francês ressaltou que a situação na região é "extremamente grave" e deixou claro que a comunidade internacional tem que ajudar o governo de Mali a reafirmar sua autoridade e a União Africana a realizar uma intervenção sob mandato da ONU.