Após escândalo sobre foto, deputado americano renuncia

"Eu esperava ser capaz de continuar o trabalho que os cidadãos do meu distrito me elegeram para fazer", disse Weiner numa coletiva de imprensa em Sheepshead Bay, no Queens. "Infelizmente, os problemas que eu criei tornaram isso impossível. Então, hoje, anuncio minha renúncia do Congresso. Eu estou aqui para pedir desculpas pelos erros pessoais que cometi e pelo em constrangimento que causei", disse o democrata.

Desde o surgimento do escândalo, no mês passado, o congressista de 46 anos, casado, procurava resistir à controvérsia e até admitiu seu comportamento inadequado, que teve início três anos atrás. Mas teve de ceder às exigências dos líderes do partido para impedir novos constrangimentos para os democratas. As informações são da Dow Jones.