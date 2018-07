Após escândalo, tabloide 'News of the World' deixará de circular no domingo

LONDRES - A empresa News Corporation, do empresário Rupert Murdoch, anunciou nesta quinta-feira, 7, que irá encerrar as atividades do tabloide News of the World após sua edição de domingo, como resultado do escândalo do grampos telefônicos, disse James Murdoch, executivo-chefe da companhia.

Em comunicado, a News Internacional, integrante do conglomerado News Corporation, confirmou que o jornal terá sua última edição no domingo, 10. O News of the World é a edição dominical do The Sun.

"O News of the World falhou em sua missão", disse o executivo chefe aos funcionários do jornal, de 168 anos. O escândalo de grampos ilegais levou ao cancelamento ou à suspensão de contratos publicitários por diversas empresas nos últimos dias.

Discurso

O comunicado da empresa menciona um discurso feito por James Murdoch, vice-chefe de operações e chairman da News Internacional. Murdoch cita os 168 anos de história do jornal na luta contra o crime. Segundo ele, porém, se as acusações recentes contra o jornal forem verdadeiras, elas são "desumanas" e não têm espaço na empresa.

Murdoch disse esperar que as pessoas que agiram errado "arquem com as consequências". James é filho de Rupert Murdoch, o CEO do conglomerado.

Celular

O escândalo de supostas escutas ilegais ganhou novas proporções após as denúncias recentes de que o celular da jovem Milly Dowler teria sido grampeado em 2002, enquanto a polícia investigava o assassinato dela.

A polícia afirmou que parentes das vítimas dos atentados em Londres de 7 de julho de 2005, há exatos seis anos, também podem ter tido seus telefones grampeados. Outras possíveis vítimas dos grampos ilegais são familiares de soldados britânicos que morreram no Iraque e no Afeganistão.

Segundo a BBC, o News of The World é o jornal mais vendido aos domingos na Grã-Bretanha, com uma circulação média de quase 2,8 milhões de exemplares.

