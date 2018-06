Após estreia na internet, 'A Entrevista' vira sucesso em sites piratas

Nas primeiras horas após estrear na internet, A Entrevista, comédia sobre um complô da CIA para matar o líder norte-coreano Kim Jong-un, virou um sucesso instantâneo também entre os piratas. Segundo um site de compartilhamento de arquivos disse à Breitbart News, dentro de dez horas depois do lançamento na madrugada de sexta-feira o filme foi baixado 200 mil vezes.

Uma das razões, segundo o representante do TorrentFreak, é que apenas residentes no território americano eram capazes de acessar o filme no YouTube, XBox, GooglePlay e outras plataformas digitais onde podia ser alugado por cerca de US$ 6 (R$ 15).

"Eu quero pagar para vê-lo", escreveu um espectador nos comentários do site. "Mas como não estou nos EUA não posso pagar para vê-lo ou vê-lo onde moro. Não está nem nos cinemas onde eu moro e provavelmente não vai estar. Então, o torrent é a única maneira de vê-lo."

No Brasil, a estreia do filme estava prevista para o fim de janeiro, mas o escritório brasileiro da Sony Pictures disse que cancelou o lançamento "até segunda ordem".