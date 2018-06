Após explosão, Chile vai invocar lei da ditadura A explosão que feriu ao menos sete pessoas em uma estação de metrô no Chile foi causada por um extintor de incêndio preenchido com pólvora detonado em uma lata de lixo, afirmou nesta segunda-feira o comandante do Departamento de Bombeiros de Santiago, Ivo Zuvic Garcia. O incidente ocorreu por volta do meio-dia, em um restaurante de fast-food no pequeno centro comercial subterrâneo ligado à estação de Escuela Militar.