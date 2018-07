Após explosão em Oslo, homem abre fogo contra jovens em acampamento

Pouco após o atentado à bomba que deixou ao menos sete mortos na sede do governo norueguês nesta sexta-feira, um homem vestido de policial abriu fogo contra jovens que participavam de um acampamento de verão organizado pelo Partido Trabalhista, que governa o país.

Em uma entrevista telefônica transmitida pela TV norueguesa, o primeiro-ministro Jens Stoltenberg, que é do Partido Trabalhista, confirmou um incidente sério na ilha de Utoeya, nos arredores da capital, Oslo, sem dar maiores detalhes.

Notícias ainda não confirmadas, veiculadas por agências internacionais, mencionam cinco pessoas feridas. Um homem foi preso, segundo a imprensa do país.

Segundo as agências, o homem vestido de policial teria aberto fogo indiscriminadamente contra os jovens que participavam do acampamento. Helicópteros da polícia também sobrevoam o local.

De acordo com a agência France Presse, citando fontes policiais, Stoltenberg deveria estar presente no encontro de jovens na ilha de Utoeya.

Explosão

Mais cedo, um ataque à bomba causou grandes estragos na sede do governo norueguês. Por meio de um comunicado, a polícia disse que a explosão foi causada por ao menos uma bomba, mas não havia ainda suspeita sobre os autores do ataque.

"Os prédios do governo e seus ministérios sofreram grandes danos. Grande parte do centro da cidade foi evacuado. A polícia pede para que a população fique em casa e limite o uso de telefones celulares", disse a nota.

Na entrevista ao canal TV2, Stoltenberg disse que a situação "é muito grave" e afirmou que a polícia o aconselhou a não revelar onde está.

Imagens de TV mostravam vidros e escombros nas ruas e fumaça saindo de alguns prédios. Testemunhas disseram "sentir cheiro de enxofre".

A explosão em Oslo destruiu várias janelas do prédio de 17 andares onde estão instalações do governo, lançando destroços a uma distância de 400 metros.

Feridos

O ministro de governo Hans Kristian Amundsen disse à BBC que ainda há feridos sobre os destroços e não quis apontar possíveis causas do ataque.

"É impossível para nós especular em qualquer direção. Temos que focar nas operações de resgate. Ainda há pessoas nos prédios, há pessoas nos hospitais", disse ele.

"Sabemos que essa situação é mais séria do que a maioria das que já tivemos na Noruega."

O jornalista da NRK Ingunn Andersen disse que as instalações do maior tabloide norueguês, o VG , também foram atingidas.

"Vi que vidraças dos prédios do VG e do governo foram quebradas. Algumas pessoas ensanguentadas estão nas ruas. Está um caos completo por aqui", disse ele, segundo a agência de notícias Associated Press.

Choque

A explosão à bomba surpreendeu os noruegueses, segundo o embaixador do Brasil em Oslo, Carlos Henrique Cardim. A Noruega é "um país de tradição pacífica, muito próspero", diz.

Segundo ele, "boa parte dos escritórios e ministérios estão fechados por causa das férias". Para Cardim, o número de vítimas poderia ser maior em um dia de expediente normal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.