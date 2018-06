Após explosões, polícia liberta reféns no Paquistão A polícia paquistanesa entrou em um hospital que foi invadido por homens armados e libertou reféns, após cinco horas de impasse. O conflito começou com a explosão de uma bomba no corredor, fora da sala de emergência, o que deixou pelo menos cinco mortos na província de Quetta, no sudoeste do Paquistão.