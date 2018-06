Novo terremoto é registrado no sul do México e assusta moradores

CIDADE DO MÉXICO - Um terremoto de 6 graus de magnitude na escala Richter, com epicentro no Estado de Oaxaca, assustou os moradores do sul do México na madrugada desta segunda-feira, 19, após um tremor ser registrado na região na sexta-feira. Centenas de pessoas deixaram suas casas após o sistema de alerta ser acionado. Nenhum dano foi reportado até o momento, informou o governo.

O Serviço Nacional de Sismologia (SSN) informou em sua conta no Twitter que o tremor foi registrado às 0h57 (locais), 32 km a sudeste de Pinotepa Nacional e a 10 km de profundidade.

Os moradores da região saíram de suas casas ainda de pijamas após o sistema de alerta ser acionado. O tremor foi sentido, principalmente, nos prédios mais altos da cidade.

O presidente do México, Enrique Peña Neto, disse nas redes sociais que a Proteção Civil "ativou seus protocolos e está em contato com as autoridades locais".

O diretor de Proteção Civil, Luis Felipe Puente, afirmou que não foram registrados danos na Cidade do México, Puebla e Oaxaca, mas ressaltou que os protocolos de revisão continuam.

Na sexta-feira 16, um terremoto de 7,2 graus de magnitude abalou a Cidade do México, chegando a balançar prédios por mais de um minuto. / EFE e AFP